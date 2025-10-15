"Метинвест" Ахметова вошел в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Украины

Рейтинг составлен на основе общей суммы налоговых платежей за 2024 год - от налога на прибыль и НДС до акцизов, ЕСВ и военного сбора. Все компании, вошедшие в сотню, уплатили более 503 млрд грн, что составило около седьмой части доходов сводного бюджета Украины.

За первое полугодие 2025 года этот показатель достиг 270 млрд грн, или около одной восьмой части доходов бюджета.

"Метинвест" в 2024 году уплатил 19,8 млрд грн налогов, а за первые шесть месяцев 2025-го - 9,3 млрд грн. Для сравнения, в 2023 году сумма налоговых отчислений составила 14,6 млрд грн.

Также в первую десятку крупнейших налогоплательщиков вошли компании Philip Morris Украина, BAT Украина, Imperial Brands Украина, JTI Украина, ДТЭК, корпорация АТБ, ОККО, WOG и UPG.

Метинвест - единственный представитель металлургической отрасли в первой десятке списка. Всего в рейтинг вошло шесть металлургических предприятий: это подтверждает роль отрасли как одного из ключевых источников поступлений в государственный бюджет и валютный рынок.