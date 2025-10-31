ua en ru
"Метинвест" Ахметова построил первый в Украине "стальной вуз"

Украина, Пятница 31 октября 2025 14:05
UA EN RU
"Метинвест" Ахметова построил первый в Украине "стальной вуз" Фото: "Метинвест" построил первый в Украине подземный хаб для военного учебного заведения (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В Украине реализован первый пример интеграции стального укрытия в структуру военного учебного заведения - подземный хаб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

Он создан для обеспечения непрерывного образовательного процесса в условиях угрозы. Его построили из стали "Метинвеста", по концепции восстановления страны "Стальная мечта" и в рамках милитаристской инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Инвестиции компании в создание хаба составили 16 млн грн.

Площадь подземного укрытия - почти 100 кв. м, оно состоит из готовых стальных модулей, изготовленных на заводе, что позволяет смонтировать сооружение всего за полтора месяца. Укрытие соответствует государственным строительным нормам и сочетает функции безопасного пространства и адаптированных мультифункциональных аудиторий для обучения. Военные могут находиться там во время воздушных тревог и продолжать занятия без перерывов.

Укрытие обеспечивает надежную защиту от обломков и дроновых атак, рассчитано на комфортное обучение более 70 человек и временное пребывание до 150 человек. Внутри обустроены три учебных пространства, санузлы, пять выходов, один из которых - запасной эвакуационный. Благодаря складной мебели помещение легко трансформируется под различные форматы занятий, от лекций до тренингов по тактической медицине.

Такие укрытия, испытанные военными, могут стать решением и для гражданских - от школ и университетов до больниц и административных зданий, словом всюду, где нужно быстро обезопасить людей.

Решение "Стальной мечты" модульное и универсальное: укрытие можно интегрировать как в существующие здания, так и в новые проекты. Оно быстро адаптируется под потребности заказчиков по площади, количеству людей или функциям помещения. "Стальная мечта" также имеет проекты временных и противорадиационных укрытий и хранилищ.

"Метинвест" видит большой потенциал в использовании стальных укрытий как для военных, так и для гражданских. Это быстрое решение, которое гарантирует безопасность и непрерывность обучения даже во время войны. Сталь - основной материал будущего восстановления Украины. Уже сейчас сталь защищает жизни, формируя новую архитектуру безопасности для страны", - говорит гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Концепция восстановления страны "Стальная мечта" содержит набор готовых решений для строительства жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры. Громада может выбрать проект, адаптировать его под свои потребности, привлечь средства и сразу приступать к строительству.

Специалисты разработали более 200 готовых проектов зданий на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов: каркаса, модуля и платформы. Проекты содержат полный пакет документов: смету, графики строительства, планирование и технические решения.

Как известно, "Метинвест" уже представил четыре уникальные концепции восстановленных кварталов "Сталева Мрія" - для Бахмута, Мариуполя, Тростянца и Глухова. Их презентовали на международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Ринат Ахметов
