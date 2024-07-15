ua en ru
Пн, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Метинвест" Ахметова за полгода заплатил в бюджет 10 млрд гривен налогов

Понедельник 15 июля 2024 14:16
UA EN RU
"Метинвест" Ахметова за полгода заплатил в бюджет 10 млрд гривен налогов Фото: "Метинвест" Ахметова за полгода заплатил в бюджет 10 млрд гривен налогов (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

"Метинвест" Рината Ахметова в I полугодии 2024 года увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 56% против I полугодия 2023 года - до 9,9 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Наибольшая по объему отчислений - возросшая более чем втрое плата за пользование недрами до 2,9 млрд грн. На втором месте — единый социальный взнос в размере 1,8 млрд. грн., который увеличился на 19%. Замыкает тройку наибольших выплат – 1,7 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 16% превышает показатели I полугодия 2023 года.

Также украинские предприятия Метинвеста в январе-июне 2024 года уплатили 1,4 млрд грн налога на прибыль, что на 26% больше, чем в январе-июне 2023 года.

"За время войны "Метинвест" преодолел много вызовов. Наши усилия по перестройке бизнеса дали свои результаты — налоговые выплаты растут. Это наш вклад в поддержку экономики Украины и регионов вблизи линии фронта, где работают предприятия компании. Мы направляем значительные ресурсы на помощь армии и мирному населению, продолжаем строить планы на мирное будущее и готовы участвовать в послевоенном возрождении страны", – говорит генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Как известно, "Метинвест" Ахметова с 1 мая повысил зарплаты работникам производственных и ремонтных предприятий в Украине. Их оклады вырастут на 5—20%, а по самым дефицитным профессиям – до 25%. Наибольшее повышение получат сотрудники с низкими окладами в пределах одной профессии и квалификации.

Кроме того компания ввела дополнительную командную премию для сотрудников: работники в условиях высокой инфляции в стране повысили свои доходы на 15%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест
NEWS
Потребление достигло максимума из-за жары: "Укрэнерго" назвало время наибольших отключений
Потребление достигло максимума из-за жары: "Укрэнерго" назвало время наибольших отключений
DAILY
Тест на прочность. Удержат ли ВСУ фронт и что будет с войной до конца года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тест на прочность. Удержат ли ВСУ фронт и что будет с войной до конца года