"Метинвест" Ахметова получил главную награду HR Pro Awards 2025

В этом году конкурс объединил более 40 экспертов и 15 отраслей, а участники подали сотни заявок в 14 номинациях.

"Метинвест" представил два проекта - "Синергия ГОКов" и "Metinvest United: программа по кросс-культурному взаимодействию". Оба вошли в финал, а "Синергия ГОК" победила в номинации "HR в бизнес-трансформации".

Проект "Синергия ГОК"

Проект "Синергия ГОКов" стал результатом масштабных изменений в работе криворожских предприятий компании - Центрального, Северного и Ингулецкого горно-обогатительных комбинатов. Во время полномасштабной войны, потери внутренних рынков и логистических ограничений "Метинвест" объединил их под единым управлением, создав общий производственный комплекс. Это позволило оптимизировать технологические процессы, эффективно использовать мощности и ресурсы, а также сохранить занятость более трех тысяч работников.

"Благодаря ротациям, реинжинирингу процессов и единым стандартам работы мы уменьшили дефицит кадров, создали общую платформу для обучения и повысили качество управления человеческим капиталом", - говорит Андрей Щербак, директор по персоналу и социальным вопросам горнодобывающего департамента "Метинвеста".

Проект "Metinvest United"

Второй проект компании, "Metinvest United", вошел в финал в номинации "Разнообразие и инклюзивность". Программа, запущенная в 2024 году, развивает навыки кросс-культурного взаимодействия среди работников международных подразделений Метинвеста в Украине, Италии, Болгарии, Великобритании и США. В ней участвуют сотни сотрудников, которые проходят онлайн-курсы, вебинары и дискуссии с международными экспертами.

Что известно о премии

Премия HR Pro Awards ежегодно отмечает компании, которые формируют новую культуру управления персоналом в Украине. В этом году "Метинвест" стал примером того, как системная HR-стратегия может поддерживать бизнес даже в самых сложных условиях войны.