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Инвестиции в металлургию генерируют рост экономики в 4,5 раза, - "Метинвест"

Украина, Понедельник 14 июля 2025 14:18
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Инвестиции в металлургию генерируют рост экономики в 4,5 раза, - "Метинвест" Фото: коммерческий директор "Группы Метинвест" Дмитрий Николаенко (metinvestholding.com)
Автор: Сергей Новиков

Главные условия для восстановления промышленности Украины это безопасность, гарантии и страхование инвестиций.

Об этом рассказал коммерческий директор "Группы Метинвест" Дмитрий Николаенко на Ukraine Recovery Conference 2025, прошедшей в Риме, пишет РБК-Украина со ссылкой на"Метинвест".

По его словам, различные отрасли экономики - как кирпичи в куполе Флорентийского собора: они поддерживают друг друга и создают устойчивую конструкцию и если убрать хотя бы один, вся система может обвалиться.

"В этой архитектуре экономики металлургическая промышленность - главный элемент, ведь дает синергетический эффект в 4,5 раза. Каждый вложенный доллар приносит во столько же раз больше для смежных отраслей. Именно поэтому сверхважно сохранить ее живой - даже несмотря на войну и нарушенную логистику", - пояснил Николаенко.

На конференции Метинвест представил две инициативы по восстановлению: подземное укрытие из стали, произведенной на "Запорожстали", которое может выполнять функции хранилища для защиты больницы или образовательного пространства, а также "Стальную мечту" - модульное решение для быстрого возведения жилья и социальной инфраструктуры.

Николаенко отметил, что основным препятствием для восстановления остаются вопросы безопасности, гарантий и страхования инвестиций. В то же время, по его словам, важно, что у Метинвеста на местах есть сильные команды, способные реализовывать проекты, что особенно актуально в нынешних условиях. Но компания Метинвест рассматривает Украину как свой дом, поэтому все сотрудники Группы чувствуют ответственность за защиту и восстановление этого дома.

"Эти ценности идут непосредственно от акционера Группы - Рината Ахметова. И они являются основой нашего бизнеса", - подчеркнул Николаенко.

Николаенко также отметил, что Украина имеет сильные позиции в переходе к производству зеленой стали благодаря магнетитовым рудам - идеальному сырью для производства железа прямого восстановления (DRI), лежащего в основе декарбонизированной металлургии.

"Вчера "Метинвест" подписал программное соглашение с правительством Италии по строительству прокатного завода в ЕС на 2,7 млн тонн. Это станет примером производства зеленой стали из украинского сырья", - отметил он.

URC 2025

URC 2025 - четвертая международная конференция, посвященная быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины.

Событие объединило представителей правительств, международных организаций, финансовых учреждений, крупного бизнеса, муниципалитетов и гражданского общества. Среди главных тем - мобилизация бизнеса для восстановления, развитие человеческого капитала, восстановление общин и регионов, а также евроинтеграция.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. С 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.

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Метинвест Ринат Ахметов
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