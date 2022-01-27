Шквали, мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода в Україні сьогодні
Сьогодні, 27 січня майже по всій території України йтиме мокрий сніг, а на заході - з дощем. Також у країні очікуються шквали до 25 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в західних, вдень і в північних та місцями центральних областях йтиме невеликий мокрий сніг, а на заході з дощем. На решті території без істотних опадів.
Разом з тим синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер вдень у західних областях подекуди становитиме 15-20 м/с, а в Карпатах до 25 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у західних областях вдень 0 -2, а вночі від 0 до -5 градусів;
- на півночі країни вдень -1 -6 градусів, вночі -5 -12;
- у східних областях -4 -6 градусів вдень, а вночі -8 -12;
- на півдні країни вдень від 0 до -2, а вночі -3 -5 градусів;
- у центральних областях вдень 0 -3 градуси, а вночі -4 -6.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці вночі без істотних опадів, а вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вдень -1 +1 градусів, а вночі -5 -7.
Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в останній місяць зими.