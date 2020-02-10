Хуртовина та сильний вітер: в Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні 11 лютого погіршиться, у більшості областей оголошено штормове попередження, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

В Карпатах значний сніг та пориви вітру 20-25 м/с, а також хуртовина.

"Такі погодні явища небезпечні тим, що у цей період кожне дерево, рекламний щит чи стовп становлять загрозу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні погода буде дощовою, місцями випаде сніг, температура повітря вдень підніметься до + 8. При цьому в горах зберігається велика ймовірність сходження лавин. На Заході, а також у Вінницькій області пройде дощ з мокрим снігом, в Карпатах опади будуть сильними.

Крім того, через вітряну погоду в Україні рятувальники просять туристів в Карпатах утриматися від підйому в гори.

Разом з тим, зазначається, що погода в Україні в найближчі дні буде представляти небезпеку для жителів країни через потужний південно-західний вітер і мокрий сніг з дощем. В Україні утримається мінлива погода - вітер з поривами буде задувати з південного заходу, а атмосферний фронт буде по черзі накривати всю країну.