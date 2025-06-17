CBAM уничтожит конкурентоспособность украинской продукции в ЕС, - Биоэнергетическая ассоциация

Введение механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) в Евросоюзе поставит украинских экспортеров в крайне невыгодное положение. Он будет действовать с 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Георгия Гелетухи, доктора технических наук, председателя правления Биоэнергетической ассоциации Украины.

"С 2026 года в Евросоюзе начнет действовать Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM): на импортеров будут наложены финансовые обязательства по оплате включенных выбросов парниковых газов в товарах, произведенных за пределами ЕС", - отметил он.

Это, по словам эксперта, в результате грозит значительными потерями для украинского экспорта, который пока не имеет механизма компенсации углеродных платежей.

"Это заставит евросоюзовских импортеров переориентироваться на ввоз в ЕС низкоуглеродных товаров или попытаться переложить свои расходы, связанные с покупкой сертификатов CBAM, на производителей в третьих странах", - пояснил Гелетуха.

Гелетуха приводит данные аналитиков GMK Center, по которым прежде всего пострадает металлургическая отрасль: в 2030 году ее потери могут достичь 1,6 миллиарда долларов. В целом же за период 2026-2030 годов Украина может недополучить 4,7 миллиарда долларов экспортной выручки, а потери инвестиций составят около 2,7 миллиарда. CBAM сделает неконкурентоспособными поставки украинского цемента, удобрений, чугуна, квадратных заготовок и сортового проката из-за их высокой углеродной интенсивности и необходимости CBAM-выплат.

"Больше всего от CBAM пострадают страны, производители которых экспортируют в ЕС значительный объем относительно дешевых углеродоемких товаров и не применяют внутреннее углеродное ценообразование. Это угрожает и украинскому экспорту в ЕС, что подчеркивают отечественные промышленные производители и отраслевые ассоциации", - отметил Гелетуха.