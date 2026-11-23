Кризис в украинской металлургии перестает быть проблемой отдельной отрасли и превращается в системную угрозу государственным и местным финансам. Сокращение производства означает меньшее количество налогов, рабочих мест, заказов для смежных секторов и средств в бюджетах промышленных громад.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал GMK Center.

Металлургия в критической точке

В 2025 году предприятия ГМК уплатили в бюджеты около 900 млн долларов налогов и сборов - примерно 3% от общего объема. Однако в 2026 году ситуация начала ухудшаться из-за российских обстрелов, блокады черноморских портов, ограничений на рынке ЕС, дорогостоящей логистики и дефицита электроэнергии.

За девять месяцев 2026 года "Метинвест" сократил налоговые платежи на 6% до 13 млрд грн. Поступления от НДС упали на 36% до 914 млн грн, а налог на прибыль на 26% до 1 млрд грн.

"Мы оказались в критической точке. Металлурги лишаются возможности производить и экспортировать сталь, а страна рискует потерять рабочие места и миллиарды гривен налогов", - говорит генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Негативная тенденция расширяется и на другие компании. Днепровский металлургический завод за девять месяцев сократил налоговые отчисления на 46% до 129 млн грн.

"АрселорМиттал Кривой Рог" за девять месяцев еще демонстрировал рост платежей на 6%, до 6,7 млрд грн, однако по итогам года предприятие уже ожидает их сокращения из-за остановки производства в конце сентября.

Как падение производства влияет на бюджеты

Проблема приобретает каскадный характер. В 2025 году ГМК обеспечивал около 5,5% ВВП Украины, 15% валютной выручки и до 70 тыс. рабочих мест. Каждое сокращение производства означает меньшее количество заказов для энергетики, железной дороги, машиностроения, логистики, сервисных компаний и малого бизнеса. В результате налоговые потери распространяются далеко за пределы самых металлургических предприятий.

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Для государственного бюджета это означает дополнительное сокращение НДС и налога на прибыль в момент, когда страна одновременно нуждается в огромных средствах на оборону и восстановление. Чем больше становится выпадение внутренних доходов, тем сильнее зависимость от внешнего финансирования и новых заимствований, указывает издание.

Еще острее кризис ощущают промышленные города. НДФЛ, земельный налог и другие платежи крупных предприятий формируют значительную часть доходов местных бюджетов.

Например, власти Кривого Рога уже заявили о секвестре городского бюджета и прекращении части проектов развития из-за падения налоговых поступлений. Первыми под сокращение попадают расходы по дорогам, коммунальной инфраструктуре, школам, больницам и другим городским проектам. Одновременно громады упускают возможность софинансировать международные грантовые программы и проекты восстановления, пишет GMK Center.

Потеря рабочих мест усугубляет кризис громад

Дополнительный риск – потеря рабочих мест: закрытие или сокращение производства означает не только меньше налогов, но и падение доходов и потребления. Следом теряют выручку магазины, сфера услуг, транспорт и малый бизнес, что формирует новую волну сокращения налоговых поступлений.

Таким образом, кризис ГМК запускает цепную реакцию, последствия которой могут ощутить уже не десятки тысяч работников заводов, а значительно более широкий круг украинцев - из-за состояния бюджетов, занятости, социальных услуг и финансовых возможностей промышленных громад.

В GMK Center подчеркивают: деблокирование портов, удешевление логистики и стабильное энергоснабжение в таких условиях - вопрос не поддержки отдельных компаний, а сохранение налоговой базы государства и городов.