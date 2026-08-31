Металлургия может потерять 50% производства: каких решений отрасль ждет от государства

Украинский горно-металлургический комплекс летом 2026 одновременно столкнулся с российскими ударами, закрытием портов Большой Одессы, новыми квотами ЕС, экопошлиной CBAM, высокими ценами на электроэнергию и 30-процентным повышением грузовых тарифов Укрзализныци.

Как пишет издение, сейчас речь идет не о восстановлении, а о риске потери отрасли, поэтому необходимо оперативно принимать решения на уровне государства.

Производство уже сокращается

В июле выплавка чугуна в Украине упала на 37,6% в годовом исчислении - до 432,2 тыс. тонн.

Производство стали сократилось на 21,3% - до 457 тыс. тонн, а проката – на 30,7%, до 382,7 тыс. тонн.

В то же время, эти показатели еще не полностью учитывают последствия закрытия портов Большой Одессы в августе и российских ударов по крупным предприятиям, в частности "Запорожстали" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков допускает, что по итогам года падение производства в отрасли может составить не менее 50%.

Экспорт оказался под двойным давлением

Одним из ключевых факторов стали новые квоты в ЕС. По оценке GMK Center они сократили возможности украинского экспорта примерно на 60%. Это может привести к падению производства плоского проката на 35-40%, а длинного - примерно на 25%.

Из-за ограничения отрасль уже потеряла около 1,5 млн тонн потенциального экспорта. Дополнительным барьером стало внедрение экопошлины CBAM, поскольку у украинских предприятий во время войны есть ограниченные возможности инвестировать в декарбонизацию.

Самым большим логистическим ударом стало закрытие портов Большой Одессы. По оценке главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко, доставка окатков через Гданьск стоит около 50-60 долларов за тонну. При мировой цене руды около 93-97 долларов такая логистика делает значительную часть экспорта экономически невыгодной.

Дунайские порты и западные переходы не могут полностью заменить морские маршруты. По оценке Каленкова они способны принять максимум 20-25% необходимых объемов.

Отрасль ожидает решений от государства

Ситуацию усугубляют высокие цены на электроэнергию. В определенные периоды они достигали около 300 евро за МВт-ч, тогда как европейские конкуренты работали по ценам 50-60 евро или получали государственную поддержку.

С августа грузовые тарифы "Укрзализныци" выросли на 30%. Из-за более длинных маршрутов к западным границам внутренняя логистика для части предприятий фактически подорожала вдвое.

При этом внутренний рынок не способен компенсировать потерю экспорта. Около трех четвертей украинской металлургии ориентированы на внешние рынки, в то время как за семь месяцев импорт металлопроката вырос на 23,2%, а его доля на внутреннем рынке достигла 46,1%.

Поэтому первоочередной мерой отрасль называет: восстановление безопасной работы морских портов,

Второе актуальное направление - переговоры с ЕС по увеличению квот до уровня фактического экспорта 2024-2025 годов, а также временное ослабление действия CBAM и торговых ограничений.

Третьим направлением должно быть снижение логистической и энергетической нагрузки: пересмотр 30-процентного повышения тарифов УЗ, поддержка железной дороги и энергетики на средства партнеров, а также восстановление "цепей солидарности" для транзита украинских грузов в порты ЕС.

Кроме того, отрасль нуждается в страховании военных рисков и внешнем финансировании.

По оценке авторов материала, для сохранения предприятий и трудовых коллективов может потребоваться от нескольких до 10 млрд евро дополнительной поддержки. Это позволило металлургии работать еще 1,5-2 года и избежать массовых остановок.