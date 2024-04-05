УЗ до сих пор не продает металлолом: Кабмин просят повлиять на компанию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо металлургов в адрес заместителя председателя Комитета по экономической политике Дмитрия Кисилевского.

В частности, в Укрметаллургпроме отметили, что это стратегическое и дефицитное для украинских металлургов сырье АО "Укрзализныця" перестало реализовывать и поставлять на внутренний рынок Украины еще с сентября прошлого, 2023 года, и это крайне негативно отразилось на деятельности всей металлургической отрасли Украины.

"Основная мотивация остановки этого процесса - внесение изменений и дополнений в некоторые подзаконные акты. Однако нет никаких веских оснований, которые делали бы невозможным реализацию металлолома с предприятий АО "Укрзализныця", при условии соблюдения соответствующих процедур организационного характера", - подчеркивается в письме.

В Укрметаллургпроме отмечают: реализация металлолома Укрзализныцей необходима самой компании, поскольку обеспечивает УЗ значительные финансовые поступления, и нужна металлургической отрасли Украины, ведь предприятия могут недополучить значительный объем стратегического сырья, что приведет к срыву производственных программ и, как следствие, к значительным .

Напомним, в течение 2023 года УЗ провела более 100 электронных аукционов по продаже металлолома. Только от реализации лома черных и цветных металлов компания получила более 535 млн грн дополнительных доходов. С сентября УЗ перестала выставлять на продажу свой металлолом на аукционы.