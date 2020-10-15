Металурги назвали підвищення тарифу на передачу електроенергії спробою добити промисловість

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Намір НКРЕКП в черговий раз підвищити тарифи на передачу електроенергії може знищити промисловість.

Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков у Facebook.

За його словами, прагнення НКРЕКП в черговий раз вирішити проблеми енергетичної галузі коштом промисловості через підвищення тарифів на передачу електроенергії стане для неї серйозним ударом.

"Наша промисловість - не міфічний титан. Вона не зможе витягнути на собі всю економіку України, якщо їй на плечі постійно додавати навантаження. А саме цим займається НКРЕКП, намагаючись коштом українських підприємств вирішити проблеми, що виникли по більшій мірі через корупційні схеми та непрофесійне керівництво самого регулятора. Чергове підвищення тарифу на передачу електроенергії - це ще одна спроба добити промисловців від НКРЕКП", - вважає Каленков.

Він підкреслив, що проблему заборгованості перед "зеленої" генерацією держава може вирішити іншим шляхом, зокрема через випуск ОВДП, що передбачено законодавством.

"Є й інші шляхи погашення заборгованості перед зеленою генерацією. Наприклад - європейська практика випуску ОВДП, які допоможуть розрахуватися з енергетиками силами держави. Тим більше, що відповідний законопроект вже підготовлений і зареєстрований у Верховній Раді", - зазначив Каленков.

На його думку, проблеми на енергоринку влада має вирішувати, не знищуючи промисловість, яка приносить у держбюджет левову частку податків і зборів, і забезпечує українців робочими місцями.

"Саме держава, в особі НКРЕКП, спровокувало колапс в енергетичному секторі країни. А відповідно, вирішувати цю проблему повинно самостійно", - підкреслив Каленков.

Нагадаємо, НКРЕКП пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн / МВт-годину до 313,07 грн / МВт-годину, тобто, на 30%.

Народний депутат, голова профспілки гірників Михайло Волинець заявив, що якщо тарифи на електроенергію зростуть, почнуть закриватися шахти.

Водночас експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський вважає, що в період коронакризи влада повинна підтримати бізнес та населення і встановити мораторій на підвищення тарифів на електроенергію.

Своєю чергою депутат Людмила Буймістер повідомила, що проблема заборгованості на енергоринку буде вирішена без підвищення тарифів на електроенергію.

Зокрема шляхом прийняття законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 млрд грн для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергії.