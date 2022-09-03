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"Металіст 1925" здобув перемогу над "Ворсклою" у важкій грі

Фото: "Металіст 1925" здобув перемогу над "Ворсклою" у важкій грі (upl.ua)
Автор: Іван Носальський

"Металіст 1925" зумів обіграти "Ворсклу" в рамках третього туру української Прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 3:2 на користь харків'ян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчу.

У середині першого тайму у "Ворскли" з'явилася можливість відкрити рахунок у матчі - арбітр придумав пенальті на рівному місці. На думку судді, гравець харків'ян зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, але насправді м'яч влучив у голову. Справедливість відновив воротар "Металіста 1925", який зумів відбити пенальті.

Команда з Полтави все ж змогла забити гол у матчі вже під кінець першого тайму. У ворота "Металіста 1925" був призначений вже другий пенальті, і "Ворскла" на цей раз не упустила свій шанс вийти вперед.

"Ворсклі" не вдалося довго зберігати перевагу, на 54-й хвилині гравець харків'ян Борячук вдало замкнув навіс з флангу, рахунок у матчі зрівнявся.

Вже на 80-й хвилині "Металіст 1925" став лідирувати - Дмитренко вивів свою команду вперед. На цьому матч не завершився, "Ворскла" не хотіла програвати і дуже швидко відігралася. Гравець полтавчан Степанюк зміг реалізувати точну флангову подачу, рахунок на табло знову став нічийний.

У компенсований час форвард харківської команди забив шикарний гол, вдаривши приблизно з 25 метрів. Ця перемога стала для "Металіста 1925" дебютною.

Нагадаємо, раніше в третьому турі української Прем'єр-Ліги 2022/23 СК "Дніпро-1" обіграв "Верес", а київське "Динамо" зазнало поразки від "Зорі".

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