"Дніпро-1" обіграв "Верес", а "Зоря" перемогла "Динамо": результати 3 туру УПЛ

У третьому турі української Прем'єр-ліги 2022/23 СК "Дніпро-1" переграв "Верес", а київське "Динамо" зазнало поразки від "Зорі".

Підсумки результатів двох матчів третього туру української Прем'єр-ліги 2022/23 у матеріалі РБК-Україна нижче.

"Зоря" - "Динамо" Київ 3:2 (2:0)

Голи: Русин, 7, Мішньов, 32, Бражко, 70 - Ванат, 49, Буяльський, 83

Вилучення: Роман Вантух 68

Вже на сьомій хвилині рахунок відкрили номінальні господарі. Відзначився колишній форвард "Динамо" Назарій Русин, що лише минулого літа покинув столичний клуб на повноцінній основі.

На перерву команди йшли за переваги "Зорі" у два голи. З результативної передачі В’ячеслава Чурка свій другий гол у новій кампанії забив Дмитро Мішньов.

Ще три голи у поєдинку випали на другу 45-хвилинку. Владислав Ванат скоротив відставання незадовго після перерви, проте Володимир Бражко відновив різницю у два м'ячі.

На 83-й хвилині "Динамо" завдяки голу Віталія Буяльського наблизилося до рятівної нічиєї, але не зуміло відновити паритет. У підсумку - перемога номінальних господарів з рахунком 3:2.

"Дніпро-1" - "Верес" 2:0 (1:0)

Голи: Амаш, 45+2, Адамюк, 47

Дніпряни вийшли вперед наприкінці першого тайму. У своєму дебютному матчі за нову команду відзначився алжирський захисник Амаш.

Одразу після перерви Володимир Адамюк ударом головою подвоїв перевагу дніпровського клубу після розіграшу штрафного. Асистував йому Амаш, який додав до свого голу ще й результативну передачу.