Meta запускает ИИ для создания игр без программирования: что известно о приложении

Функционал и интеграция технологий Gizmo

Первым на появление Pocket в магазинах приложений обратил внимание реверс-инженер Алессандро Палуцци.

Согласно аналитическим данным, релиз на обеих мобильных платформах состоялся еще 29 июня, однако Meta воздержалась от публичных заявлений или презентаций.

Технический анализ кода указывает на то, что Pocket стал результатом поглощения другого известного проекта.

В начале года Meta полностью выкупила команду разработчиков стартапа Gizmo - приложения, которое генерировало интерактивный контент на основе ШИ-проптов.

Доказательства связи Pocket с технологиями Gizmo:

Терминология в интерфейсе. В открытом описании приложения Pocket официально называют себя творческой платформой для создания и распространения гизммо (gizmos) и именно так назывались ИИ-игры в оригинальном стартапе.

Системное имя файла. В коде для Google Play Store идентификатор приложения прописан как com.facebook.gizmo, что подтверждает полное использование прежних наработок выкупленной команды.

Интерфейс Pocket (скриншот: Meta)

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Ограниченный запуск и расширение ИИ-экосистемы Meta

На официальной странице поддержки Meta появилось разъяснение, что приложение Pocket пока доступно не везде.

Компания использует практику мягкого запуска (soft-launch) для тестирования нагрузки на серверы и сбора первых отзывов на ограниченном количестве региональных рынков.

Выход Pocket отображает общую стратегию Meta за последний год, направленную на агрессивное внедрение генеративного искусственного интеллекта во все потребительские сервисы - от "масок" в соцсетях до самостоятельных творческих утилит.

Точный перечень стран, где приложение уже работает, и термины глобального релиза техногигант пока не комментирует.