Meta создает персональный ИИ: как суперинтеллект изменит нашу жизнь

Цукерберг озвучил цель Meta

Цукерберг заявил, что такой ИИ станет помощником в достижении целей, воплощении творческих идей, приключений и развитии личного потенциала. Он представил свое видение в виде открытого письма и текста на веб-странице, где подчеркнул, что компания стремится сделать "персональный суперразум" доступным всем, даже если на это потребуется время.

Речь идет о суперинтеллекте - термине, которым называют ИИ, способный выполнять широкий круг задач на уровне или выше человеческого.

"Прогресс пока идет медленно, но его невозможно не заметить. Создание суперинтеллекта уже не выглядит фантастикой", - подчеркнул Цукерберг.

Meta инвестирует миллиарды в разработку суперинтеллекта

Его заявление прозвучало на фоне беспрецедентной активности Meta в сфере ИИ. В апреле компания инвестировала 14,3 млрд долларов в приобретение 49% компании Scale AI - одного из лидеров в области подготовки данных для ИИ-моделей.

В результате был создан новый исследовательский центр по разработке суперинтеллекта, который возглавил CEO Scale AI Александр Ванг. Meta активно переманивает специалистов из OpenAI, Google DeepMind, Anthropic и Apple, предлагая им контракты на сумму от 1 млн до 100 млн долларов.

Однако далеко не все ведущие ученые соглашаются на предложения. Многие из них уже обеспечены финансово, и их интересуют не деньги, а миссия и этические принципы, с которыми они могут себя ассоциировать. Цукерберг, по-видимому, пытается сформировать именно такую идеологию вокруг своего проекта.

Meta против подхода OpenAI

В письме он также намекнул на различия в подходах Meta и конкурентов: "Наша цель отличается от других игроков, которые считают, что суперинтеллект должен централизованно выполнять всю ценную работу, а человечество будет жить за счет его результатов", - написал Цукерберг.

Таким образом он, вероятно, отреагировал на высказывания CEO OpenAI Сэма Альтмана, который ранее заявлял, что развитие ИИ может привести к массовой автоматизации труда и внедрению безусловного базового дохода.

Кроме того, глава Meta в очередной раз подтвердил свою ставку на умные очки как на ключевые персональные устройства будущего. Он также предостерег от бездумного открытия кода ИИ-моделей, напомнив, что такие решения потенциально могут быть уязвимы и использоваться во вред.

"Оставшаяся часть этого десятилетия, по всей видимости, станет решающей в определении того, какой путь выберет технология: станет ли она инструментом личного развития или заменит значительную часть общества", - подытожил Цукерберг.