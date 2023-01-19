Meta пообещала не блокировать публикации о полке "Азов", - Федоров

Американская корпорация конгломерата социальных сетей Meta пообещала не блокировать контент о полке "Азов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Facebook и Instagram стали мощными инструментами для донесения правды о войне всему миру", - говорится в публикации.
Федоров отметил, что он договорился с президентом по глобальной политике компании Meta Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт о том, что контент о полке "Азов" блокировать не будут.
"Команда Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta по сотрудничеству. Разблокировали сотни аккаунтов украинских военных, блоггеров и активистов", - добавил министр.
Федоров пояснил, что острой темой все равно оставалось блокирование фото и видео о полке "Азов". Он поблагодарил Meta за взвешенное и важное решение изменить политику модерирования по Украине. По его словам, благодаря этому миллионы людей в мире будут знать о подвиге защитников и защитниц Мариуполя, а российская пропаганда потеряет аргумент для обвинения украинских героев.
Напомним, что в сентябре 2022 года социальные сети Facebook и Instagram заблокировали страницы патронатной службы полка "Азов".
Украина в мае официально обратилась к Meta по поводу блокировок, а в компании пообещали, что ограничений станет меньше.
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