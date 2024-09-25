Цель - подстанции. Эксперт назвал возможный план атак России на украинские АЭС

Российские оккупанты могут готовить атаки на украинские атомные электростанции. Целью врага, вероятно, будут подстанции.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Эксперт напомнил, что все страны назвали недопустимыми атаки на АЭС. На площадках ООН этот вопрос также обсуждался.
В то же время, по словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, россияне планируют атаки на подстанции и распределительные сети.
Мусиенко отметил, что подстанции необходимы для транспортировки и распределения произведенной электроэнергии.
"Вот Россия хочет бить по этим подстанциям, судя по тому, что говорил министр иностранных дел, для того чтобы, ну мы понимаем, создать проблемы для атомных электростанций", - уточнил он.
Но, по словам эксперта, еще большая угроза это то, что россияне могут бить по подстанциям, которые обеспечивают электроэнергией сами АЭС. А это нарушение работы охлаждающих прудов и насосов, как было в случае с Запорожской АЭС.
"Все это по плану врага должно приводить к тому, что если будет производиться электроэнергия и не транспортироваться, она не может вечно не транспортироваться и находиться фактически в месте ее генерации. Это может привести к отключению энергоблоков. И вот это возможный план России", - считает Мусиенко.
Он обратил внимание, что атомная генерация в большей мере обеспечивает потребности Украины в электроэнергии.
Напомним, еще 21 сентября глава украинского МИД предупредил, что россияне готовят атаки на объекты ядерной энергетики Украины.
После этого президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что враг при помощи китайских спутников снимает объекты ядерной энергетики.
По словам главы украинского государства, план России предполагает атаки уже этой осенью. И у Украины есть соответствующая информация.
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