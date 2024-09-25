Цель - подстанции. Эксперт назвал возможный план атак России на украинские АЭС

Эксперт напомнил, что все страны назвали недопустимыми атаки на АЭС. На площадках ООН этот вопрос также обсуждался.

В то же время, по словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, россияне планируют атаки на подстанции и распределительные сети.

Мусиенко отметил, что подстанции необходимы для транспортировки и распределения произведенной электроэнергии.

"Вот Россия хочет бить по этим подстанциям, судя по тому, что говорил министр иностранных дел, для того чтобы, ну мы понимаем, создать проблемы для атомных электростанций", - уточнил он.

Но, по словам эксперта, еще большая угроза это то, что россияне могут бить по подстанциям, которые обеспечивают электроэнергией сами АЭС. А это нарушение работы охлаждающих прудов и насосов, как было в случае с Запорожской АЭС.

"Все это по плану врага должно приводить к тому, что если будет производиться электроэнергия и не транспортироваться, она не может вечно не транспортироваться и находиться фактически в месте ее генерации. Это может привести к отключению энергоблоков. И вот это возможный план России", - считает Мусиенко.

Он обратил внимание, что атомная генерация в большей мере обеспечивает потребности Украины в электроэнергии.