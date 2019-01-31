За місяць на пожежах в Україні загинули 275 людей

Всього за місяць сталося майже 4 тис. пожеж

С начала года, в течение января 2019, на пожарах в Украине погибли 275 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Как отмечается, пострадавших в результате пожаров в течение января 139 человек. Всего за месяц было зафиксировано 3 957 пожаров, более 2,7 тысячи случаев произошли в домах граждан.

Также сообщается, что только за прошедшие сутки огонь унес жизни одиннадцати украинцев.

Спасатели отмечают - главной причиной возникновения пожаров является собственная халатность граждан.

"Люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. К сожалению, такая небрежность каждый раз подтверждается печальной статистикой", - отмечают в ГСЧС.

РБК-Украина писало, что в николаевском морском порту на одном из предприятий произошел пожар в вентиляционной системе.

Кроме того, в Одессе спасатели 30 января 2019 года потушили пожар на территории Одесского завода поліграфичних машин на улице Картамишевська 9Б.