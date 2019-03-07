Місяць мінусовки: кого може привести на Банкову війна еліт

Меньше месяца осталось до первого тура президентских выборов. Которые, скорее всего, станут самыми непрогнозируемыми в истории современной Украины. Согласно соцопросам, шансы на победу имеют три кандидата – действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и актер Владимир Зеленский. Притом результаты исследований показывают безусловное лидерство Зеленского.

Автор этих строк обращался к функционерам двух ключевых "традиционных" штабов с одним и тем же вопросом – "Что вы собираетесь делать с Зеленским?". Но никакой конкретики в ответ слышно не было, кроме самоуспокоительных рассуждений.

Например, на Банковой убеждены, что Порошенко лучше выходить во второй тур с Зеленским. "С Тимошенко будут выбирать того, кто меньше зае..л, и тут мы можем быть в проигрыше. А в случае с Зеленским украинский народ опомнится, и не доверит клоуну страну. Ну или мир сошел с ума", – уверен собеседник РБК-Украина в штабе Порошенко.

На Туровской, в цитадели "Батькивщины", убеждены, что избиратель Зеленского не дойдет до избирательных участков. "Либо же дойдет, но обломается стоять в очередях. Это не говоря уже о том, что у Зеленского некому защитить его результат", – считает один из функционеров штаба Тимошенко.

В политических группах, пытающихся блюсти вооруженный нейтралитет, полагают, что у Зеленского есть два варианта – либо его электорат действительно передумает или не придет и он с треском проиграет первый тур, либо он выиграет и первый, и второй тур президентских выборов. А также справедливо отмечают – против несистемных кандидатов нет методов борьбы – они "тефлоновые", к ним не прилипает.

У Порошенко рассчитывают на позитивный эффект от "заливания" деньгами. В ход пошли все возможные варианты – и монетизация субсидий в кешевой форме, и доплата пенсионерам по 2400 гривен за два месяца, и выделение денег из местных бюджетов в помощь малообеспеченным, которых предварительно обошли 400 тысяч агитаторов и расставили плюсики "лояльным" к действующему президенту.

Законность применяемых обоими "традиционными" штабами схем – предмет юридических споров, в первую очередь, с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Он настаивает, что схема Порошенко не соответствует закону. "Аваков с Тимошенко уже одно целое. Он всех пугает последствиями, если ей помешают стать президентом", – убежден собеседник РБК-Украина в правящей коалиции. Он также считает, что обоюдная ненависть Порошенко и Авакова еще может сыграть свою роль на этих выборах.

Одним из серьезных факторов предвыборной кампании, эффект от которого пока нельзя оценить с помощью социологии, стало расследование журналистов Bihus.Info о коррупции в "Укроборонпроме" и связи с ней группы бизнесменов, близких к окружению Порошенко.

Но в президентском штабе признают – проблема есть, и проблема неизвестного пока масштаба. По мотивам скандала начались перестановки – президент отправил в отставку своего близкого соратника, уже бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который является одним из фигурантов журналистского расследование. А накануне Порошенко даже созвал СНБО по вопросу реформирования "Укроборонпрома". На этом заседании генпрокурор Юрий Луценко частично подтвердил справедливость утверждений журналистов.

РБК-Украина стали известны некоторые подробности появления материалов, фигурирующих в этом расследование. Эти подробности могут быть сложны для понимания, но более выразительной картинки политической жизни в современной Украине сложно найти.

Призраки прошлого

В правящих партиях прочно утвердилось мнение, что журналисты Bihus.Info получили материалы дела военной прокуратуры против компании "Оптимумспецдеталь", поставлявшей товары предприятиям "Укроборонпрома". При этом, историю появления этого дела некоторые источники возводят к 2012 году, когда глава военной прокуратуры Анатолий Матиос возглавлял контрольно-ревизионное управление Администрации президента Виктора Януковича и работал под началом Сергея Левочкина.

Якобы тогда Матиосу было поручено подробно изучить нюансы работы тогдашней Государственной налоговой администрации под началом Александра Клименко и под кураторством Сергея Арбузова, в частности, с подакцизными товарами. Оба этих экс-чиновника принадлежали к так называемой "Семье" Виктора Януковича и фактически управляли всем финансовым блоком правительства.

Именно в те времена начали приобретать широчайший размах схемы беглого младоолигарха Сергея Курченко, деятельность которого была прочно связана с Клименко и Арбузовым, и включала в себя специфическую работу с подакцизными товарами. Сейчас уже мало кто вспомнит масштаб схемы "оборванного транзита" топлива. Монополизация госфинансов в руках "Семьи", а также непомерное усиление этой группы, сильно беспокоили другую часть правящих элит времен Януковича. В частности, его собственного главу администрации, который принадлежал к условной группе "РосУкрЭнерго".

Тогда Янукович еще мог развести по углам конкурирующие группы в собственном окружении. С этой задачей он перестал справляться к концу 2013 года, когда и начался Майдан. Информация, якобы собранная тогда, могла сильно помочь прокуратуре вести расследования против экс-чиновников времен Януковича.

Например, летом 2016 года года по делу против группы Курченко был задержан бывший замминистра экономразвития Александр Сухомлин. Пикантность ситуации в том, что Сухомлин работал в Минэкономики, в том числе, когда его возглавлял нынешний президент Петр Порошенко в правительстве Николая Азарова. Как утверждают информированные источники, Сухомлин, после того, как оказался в СИЗО, начал искать выходы на прокуратуру с целью "решить вопрос".

И якобы нашел эти выходы в лице отдельных фигурантов расследований журналистов по коррупции в "Укроборонпроме". Стоит отметить, что на заседании СНБО 6 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что один из фигурантов расследования – директор компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза – "находятся на скамье подсудимых в Печерском суде по обвинению в мошенничестве". "Они требовали у жены одного из бывших высокопоставленных чиновников средства якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов. На этом были пойманы, и никто их не собирается покрывать. Им светит достаточно большой срок", – сказал он.

Как уверяют собеседники РБК-Украина, после контактов с Сухомлином группа фигурантов расследования журналистов – Рогоза, Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын уже бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского – оказались объектами пристального внимания прокуратуры. Так силовики начали вести компанию "Оптимумспецдеталь", которая была основным звеном в схеме.

У одного из фигурантов якобы и был изъят телефон с легендарными переписками по поводу "умножить на два" и "пусть идет в…". "Правда, к этому делу из топов особо никого не пришьешь. Один телефон ничего не доказывает, так как надо установить, что другие телефоны в этих переписках принадлежали конкретным абонентам. А эти телефоны, скорее всего, давно утоплены. Так что это все пока что мультики", – говорит собеседник.

Но интереснее другое. Два несвязанных между собой источника РБК-Украина в парламенте и в силовых структурах утверждают, что крайним по мотивам расследования журналистов может оказаться глава НАБУ Артем Сытник. Журналисты уже заявили, что еще одним фигурантом расследования будет так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко – бизнесмен, который якобы помогал антикоррупционному бюро разоблачать топ-чиновников.

Собеседники утверждают, что в расследовании может идти речь о письмах, которые якобы выдавались за подписью сотрудников НАБУ компании "Оптимумспецдеталь" о ее добропорядочности и прилагались к договорам с "Укроборонпромом". Такие письма, по версии источников, помогал получать Шевченко. Сам "агент НАБУ" у себя на фейсбуке заявил: "Для достижения поставленных целей (разоблачение топ-чиновников, - ред.) я заводил дружеские отношения с коррупционерами во многих отраслях экономики, в том числе и оборонной".

Если такая информация будет опубликована, то дальнейшие события станут вопросом веры – было ли это спецоперацией, доведенной либо недоведенной до конца, или же обласканные общественным доверием антикоррупционные органы начали вести себя как всегда.

Конфликт элит

Эта запутанная история стоила того, чтобы ее рассказать. Все фигуранты этих событий сейчас находятся в страшной разборке на тему кто кого предал, подставил и продал. И еще успевают пробовать себя в антикризисном пиаре, снимая оправдательные ролики для YouTube. Как уже говорилось выше, не исключено, что дальше скандал развернется в сторону антикоррупционных органов.

Скандалом пользуются и Юлия Тимошенко, успевшая объявить Порошенко импичмент, и олигарх Игорь Коломойский, телеканал которого посвятил этой теме многочасовое ток-шоу в прошлый четверг.

Но все это может привести к неожиданным для погрязших в конфликте элит процессам. Например, к подогреву контрэлитарных настроений в обществе. Которое и так не шибко жалует правящий класс, а на фоне воровства на армии, бесконечного скандала и взаимных обвинений может окончательно отвернутся от традиционных политиков. И выбрать президентом Владимира Зеленского.

Что-то похожее уже было. В 2010 году обществу до такой степени надоели бесконечные скандалы в так называемом "оранжевом" лагере, что страна выбрала президентом Виктора Януковича. Который, между прочим, после Оранжевой революции считался охладевшим политическим трупом.

Но Янукович тоже был представителем традиционных элит. Кампания Зеленского абсолютно не вписывается в привычные рамки, а его проценты в социсследованиях поражают воображение. Важный нюанс – актер является лидером предпочтений в возрастной категории 18-49 и в городах. А традиционные политики преимущественно делят избирателя 50+, проживающего в селах.

Даже если электорат Зеленского не дойдет до участков на этих президентских выборах, то обязательно там окажется на следующих. Ну а качество этого пресловутого "запроса на новые лица", не наполненного никаким смыслом, пусть каждый оценит для себя сам.