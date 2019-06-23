До табору противників Маршу рівності стягують поліцію

У Києві до місця дислокації противників проведення в столиці Маршу рівності вранці, близько 6:20 у неділю, 23 червня, почали стягувати підрозділи поліції. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Своєю чергою, противники Маршу рівності перекрили вулицю Володимирську біля парку Шевченка.

Близько сотні людей сидять на пластикових стільцях посеред проїжджої частини за маршрутом проведення Маршу рівності на підтримку прав ЛГБТ.

Фото: противники Маршу рівності перекрили вулицю Володимирську

На периметрі перебуває понад тисячу силовиків, підходи до парку Шевченка перекриті кордонами поліції і металевою сіткою.

Фото: поліцію стягують до табору противників Маршу рівності

Зазначимо, 23 червня з 09:00 у Києві стартує Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти, який проводиться у столиці вже кілька років, однак противники руху щорічно роблять спроби зірвати його.

Цього року в марші ЛГБТ-спільноти, який 23 червня завершить KyivPride-2019, що почався в столиці України 14 червня, вперше візьмуть участь військові нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Нагадаємо, 19 червня організатори "КиївПрайд-2019" повідомили про напади в Києві на заходах, приурочених до проведення Маршу рівності невідомих на відвідувачів.

