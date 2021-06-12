Місце на політ у космос з Безосом продали за 28 млн доларів

Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса продала місце на свій перший туристичний політ у космос за 28 млн доларів. Ім'я переможця аукціону не розголошується.
Про це повідомляє CNBC.
Повідомляється, що переможець аукціону полетить в космос разом з Безосом і його братом на ракеті New Shepard, запуск якої запланований на 20 липня. Blue Origin оголосить ім'я переможця аукціону в найближчі тижні.
Також повідомляється, що торги почалися з позначки 4,8 млн доларів, але швидко перевалили за 20 млн. Виручка буде передана некомерційній організації Blue Origin, орієнтованій на освіту.
Ракета New Shepard має доставити космічну капсулу з людьми на висоту понад 100 кілометрів. Апарат здійснив більше десятка успішних випробувальних польотів без пасажирів.
Автономна система розрахована на перевезення до шести осіб. У капсулі є масивні вікна, через які пасажири можуть спостерігати за польотом близько трьох хвилин в умовах невагомості, перш ніж повернутися на Землю.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що якщо все піде за планом, то Безос стане першим з космічних магнатів-мільярдерів, який здійснить політ у космос на своїй ракеті.
Пару років тому Безос представив модель космічного корабля для польотів на місяць.