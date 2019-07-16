Місце голосування перед виборами змінили понад 230 тис. виборців

Понад 230 тисяч українських громадян змінили місце голосування перед позачерговими виборами до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державного реєстру виборців.

Так, станом на вівторок, 16 липня 2019, правом тимчасової зміни місця голосування на позачергових парламентських виборах скористалися 233 347 осіб.

Найбільша кількість громадян змінили місце голосування в Донецькій області (29 774 особи) і в Києві (26 854 особи). Найменше - у Чернівецькій області (1 819 осіб).

Зазначимо, у штабі операції Об'єднаних сил розповіли як військові будуть голосувати на виборах в Раду. Голосування відбудеться на звичайних дільницях, а відповідні заяви щодо зміни місця голосування військовослужбовців вже направленні до реєстру виборців.

Нагадаємо, раніше прес-служба Центрвиборчкому повідомила, що 15 липня був останній день для зміни місця голосування на позачергових виборах у Верховну раду.

Крім того, більше тисячі жителів окупованого Криму змінили місце голосування на позачергових парламентських виборах. За даними Державного реєстру виборців, станом на 7 липня змінили місце голосування 907 жителів Криму і 256 жителів Севастополя.