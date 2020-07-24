Місцеві вибори відбуватимуться в складних умовах, - ЦВК

Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Базовою річчю має стати довіра між всіма суб’єктами виборчого процесу

Місцеві вибори в Україні відбудуться у складних умовах через зміни виборчого закону і пандемію коронавірусу. У Центральні виборчій комісії говорять, що базовою річчю має стати довіра між всіма суб’єктами виборчого процесу.

Про це заявив член комісії Андрій Гевко, передає прес-служба ЦВК.

За його словами, за таких умов непросто відбуватиметься і організація голосування, і підрахунок голосів дільничними виборчими комісіями, і встановлення підсумків голосування територіальними виборчими комісіями.

Гевко додав, що ЦВК спільно з Кабінетом міністрів, Міністерством охорони здоровʼя докладе зусиль та вживатиме необхідних заходів, щоб місцеві вибори відбулися безпечно.

Нагадаємо, в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах істотно знизили.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли про ризики проведення місцевих виборів через коронавірус.

Як раніше писало РБК-Україна, Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.