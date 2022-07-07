Місця поховань під Маріуполем збільшилися вдвічі: супутникові знімки
У селищі Старий Крим біля окупованого Маріуполя місця масових поховань, порівняно з початком травня, збільшилися вдвічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".
Зокрема журналісти опублікували знімки з супутника Planet Labs. На знімках цвинтаря у Старому Криму, де масово ховають мешканців Маріуполя, видно, що порівняно з фото від 8 травня місця поховань збільшились майже вдвічі.
Фото: супутникові знімки Planet Labs
За оцінками міської ради Маріуполя, лише на цьому цвинтарі може бути поховано понад 15 тисяч городян. Радник мера Петро Андрющенко наголосив, що російські окупанти розбирають завали багатоповерхівок, під якими можуть бути сотні загиблих. А цвинтар у Старому Криму є найближчим до міста, де є місця масових поховань.
При цьому він додав, що загиблих жителів Маріуполя ховають не лише в траншеях, а й у окремих могилах, оскільки у місті запрацювали приватні ритуальні послуги, які можуть коштувати приблизно 20 тисяч гривень за похорон.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі почали обрушуватись будинки, підвали яких наповнилися водою через експерименти з подачею водопостачання.
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