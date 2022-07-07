ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Місця поховань під Маріуполем збільшилися вдвічі: супутникові знімки

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 07 липня 2022 16:23
Місця поховань під Маріуполем збільшилися вдвічі: супутникові знімки Фото: після розбору завалів у Маріуполі знаходять сотні загиблих (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

У селищі Старий Крим біля окупованого Маріуполя місця масових поховань, порівняно з початком травня, збільшилися вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Зокрема журналісти опублікували знімки з супутника Planet Labs. На знімках цвинтаря у Старому Криму, де масово ховають мешканців Маріуполя, видно, що порівняно з фото від 8 травня місця поховань збільшились майже вдвічі.

Фото: супутникові знімки Planet Labs

За оцінками міської ради Маріуполя, лише на цьому цвинтарі може бути поховано понад 15 тисяч городян. Радник мера Петро Андрющенко наголосив, що російські окупанти розбирають завали багатоповерхівок, під якими можуть бути сотні загиблих. А цвинтар у Старому Криму є найближчим до міста, де є місця масових поховань.

При цьому він додав, що загиблих жителів Маріуполя ховають не лише в траншеях, а й у окремих могилах, оскільки у місті запрацювали приватні ритуальні послуги, які можуть коштувати приблизно 20 тисяч гривень за похорон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі почали обрушуватись будинки, підвали яких наповнилися водою через експерименти з подачею водопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками