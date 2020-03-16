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Місця масового скупчення людей дезінфікують у всіх областях України, - ДСНС

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 19:43
Місця масового скупчення людей дезінфікують у всіх областях України, - ДСНС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Так, рятувальники ДСНС провели дезінфекцію у Черкаській та Чернівецькій областях і Києві

З метою профілактики коронавіруса COVID-19 рятувальники проводять заходи з дезінфекції місць масового скупчення людей в усіх областях України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державний служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, 14 березня рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в Черкаській області провели дезінфекцію в під'їзді 9-поверхового житлового будинку на вулиці Нижня Горова. Жінка, яка проживає в цьому будинку, нещодавно повернулася з Італії. У неї підозра на коронавірус не підтвердився.

Також співробітники загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Києві провели дезінфекційні заходи в гуртожитку медичної академії по вул. Дашавская, що в Солом'янському районі столиці. У гуртожитку проживає чоловік, який був у контакті з родичами померлої від коронавіруса громадянки в місті Радомишль.

"13 березня чоловік був доставлений в Олександрівську лікарню Києва з підозрою на коронавірус. Експрес-тест показав негативний результат. На цей момент пацієнт знаходиться в інфекційному відділенні лікарні, до отримання додаткових результатів аналізів", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, рятувальники ДСНС в Чернівецькій області провели дезінфекційні заходи з метою недопущення поширення інфекційних захворювань. Працівники пожежно-рятувальних підрозділів провели дезобробку засобом "Санитаб". До дезінфекції залучалися районні пожежно-рятувальні підрозділи Управління.

Ці заходи проводяться відповідно до протокольного рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 12 обласних центрів України посилили карантинні заходи для недопущення розповсюдження коронавіруса: Полтава, Миколаїв, Суми, Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя, Ужгород, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кривий Ріг та Харків.

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