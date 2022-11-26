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Месси снова забил. Аргентина победила Мексику и еще может задержаться на ЧМ-2022

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Катар, Суббота 26 ноября 2022 23:14
Месси снова забил. Аргентина победила Мексику и еще может задержаться на ЧМ-2022 Фото: Лионель Месси помог Аргентине обыграть Мексику (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Артем Горовенко

Сборная Аргентина во втором туре обыграла Мексику со счетом 2:0 и реабилитировалась за неожиданное поражение Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Чемпионат мира-2022, группа С, 2-й тур

Аргентина - Мексика 2:0

Аргентина завладела инициативой в первом тайме, но это не привело к опасным моментам. Вся игра проходила в центре поля в упорной борьбе. Как результат - 20 нарушений правил и две желтые карточки от арбитра.

Во втором тайме тоже долго было без моментов. Но на 64-й минуте Анхель Ди Мария отпасовал в центр Лионелю Месси, который принял мяч перед штрафной и решился на удар с 18 метров - 1:0.

На 87-й минуте Аргентина разыграла угловой, Месси навесил в штрафную, где расторопнее всех оказался Энцо Фернандес, который удвоил преимущество.

Отметим, сегодня Польша уверенно обыграла Саудовскую Аравию, и таким образом после второго тура она занимает первое место с 4 очками. Аргентина и Саудовская Аравия идут с тремя очками, но именно южноамериканцы на втором месте по дополнительным показателям. У Мексики - 1 очко.

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