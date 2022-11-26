Мессі знову забив. Аргентина перемогла Мексику і ще може затриматися на ЧС-2022
Збірна Аргентина у другому турі обіграла Мексику з рахунком 2:0 та реабілітувалась за несподівану поразку Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .
Чемпіонат світу-2022, група С, 2-й тур
Аргентина - Мексика 2:0
Аргентина заволоділа ініціативою у першому таймі, але це не призвело до небезпечних моментів. Вся гра проходила у центрі поля у запеклій боротьбі. Як результат - 20 порушень правил та дві жовті картки від арбітра.
У другому таймі також довго було без моментів. Але на 64-й хвилині Анхель Ді Марія відпасував у центр Ліонелю Мессі, який прийняв м'яч перед штрафним майданчиком і зважився на удар з 18 метрів - 1:0.
На 87-й хвилині Аргентина розіграла кутовий, Мессі навісив у штрафний майданчик, де найспритнішим виявився Енцо Фернандес, який подвоїв перевагу.
Зазначимо, сьогодні Польща впевнено обіграла Саудівську Аравію, і таким чином після другого туру вона посідає перше місце з 4 очками. Аргентина та Саудівська Аравія йдуть з трьома очками, але саме південноамериканці на другому місці за додатковими показниками. У Мексики - 1 очко.