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Месси определился с участием в Олимпиаде-2024: Аргентина встретится со сборной Украины

Фото: Лионель Месси предпочел Копа Америка (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси объявил решение относительно поездки на Олимпийские игры в Париже в составе сборной Аргентины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

36-летний аргентинец не поедет на Игры-2024. Чемпион мира вынужден был выбирать между Копа Америка и Олимпиадой.

"Я разговаривал с Маскерано, поэтому мы нашли общий язык в этой ситуации. Это сложно, поскольку мы находимся на Копа Америка. Тогда было бы два-три месяца вне клуба. Более того, я уже не в том возрасте, чтобы играть везде", – признался Месси.

Наставник олимпийской сборной Аргентины пригласил бывшего партнера на Олимпийские игры. Ранее Месси неоднократно говорил о намерении сыграть во второй раз на главном спортивном форуме четырехлетия. Он уже триумфовал с "альбиселесте" на Олимпиаде-2008.

На грядущих Играх Аргентина попала в группу B. Там соперниками латиноамериканцев будут сборные Марокко, Ирака и Украины. Против "сине-желтых" аргентинская команда сыграет 30 июля.

В сезоне-2024 Месси провел 15 матчей за "Интер Майами" во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. На групповом этапе Копа Америка-2024 сборная Аргентины встретится со сборными Канады, Чили и Перу. Первый матч – 20 июня против "кленовых листьев".

Что известно об Олимпийских играх-2024

Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде и Паралимпиаде. Лозунгом сборной стала фраза The Will to Win ("Воля к победе"). В данный момент частие в соревнованиях обеспечили 105 украинских спортсменов и 113 отечественных параатлетов.

Россия и Беларусь не будут выступать в командных турнирах. В то же время, МОК допустил отдельных белорусских и российских спортсменов к соревнованиям в статусе нейтральных.

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Общественный вещатель покажет не менее 200 часов прямого эфира Игр и не менее сотни часов вживую из Паралимпиады.Турниры будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".

К слову, накануне олимпийская сборная Украины пробилась в финал Тулона-2024 с победой над Японией U-19.

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