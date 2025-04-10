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Месси выбил Смолякова из Кубка чемпионов (видео)

Майами, Четверг 10 апреля 2025 10:59
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Месси выбил Смолякова из Кубка чемпионов (видео) Фото: Лионель Месси оформил дубль (x.com/intermiamicf)
Автор: Андрей Костенко

"Интер Майами" победил "Лос-Анджелес" в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Главным героем стал Лионель Месси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала, ответный матч

"Интер Майами" - "Лос-Анджелес" - 3:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Месси, 35, 84, (пенальти), Аллен, 61 - Лонг, 9

Гости приехали в Майами, имея в запасе минимальную домашнюю победу. Они же открыли счет и в ответной игре: уже на 9-й минуте отличился Лонг.

Вскоре Месси забил ударом со штрафного пока голкипер калифорнийцев Льорис выставлял стенку. Однако гол не был засчитан - арбитры указали, что удар был нанесен до свистка.

Но уже через несколько минут Месси исправил ситуацию, отличившись с игры и сравняв счет. После перерыва "Интер" вышел вперед благодаря ошибке Льориса на выходе, а ближе к финальному свистку Месси реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной.

Итоговый счет двухматчевого противостояния - 3:2 в пользу "Интера", который теперь сыграет в полуфинале с канадским "Ванкувер Уайткэпс".

Украинский защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков попал в заявку на игру, но провел весь матч на скамейке запасных.

Накануне "Барселона" разбила "Боруссию", а ПСЖ с голами-шедеврами победил "Астон Виллу" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

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