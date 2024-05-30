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Месси и Кривцов не спасли "Интер Майами" от поражения в МЛС: видео

Форт-Лодердейл, Четверг 30 мая 2024 10:25
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Месси и Кривцов не спасли "Интер Майами" от поражения в МЛС: видео Фото: Лионель Месси не стал спасателем "цапель" (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорцив

"Интер Майами" Сергея Кривцова и Лионеля Месси потерпел домашнее поражение от "Атланты Юнайтед" в регулярном первенстве Major League Soccer (MLS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Интер Майами" – "Атланта Юнайтед" – 1:3

Голы: Месси, 62 – Лобжанидзе, 44, 59, Тиаре, 73

Флоридцы не уследили за Лобжанидзе до и после перерыва. Под занавес первой половины грузинский нападающий не встретил сопротивления и из полукруга штрафной классно уложил в девятку. А потом он сместился с фланга в центр и левой попал под дальнюю штангу.

"Интер Майами" попытался вернуть в игру Месси. Аргентинец получил передачу от Бускетса и из-за пределов штрафного бильярдным выстрелом пробил Коэна. Однако последнее слово во встрече было за "Атлантой" – Тиаре в касание замкнул прострел Байли.

Кривцов вышел в старте "цапель" и провел на поле все 90 минут. Украинец сыграл 11 матчей регулярки без результативных действий. В пассиве опытного центрбека 2 желтые карточки.

"Интер Майами" после поражения остался в лидерах Восточной конференции МЛС. Флоридцы набрали 34 очка (17 поединков). Тем временем Месси сражается за лидерство в списке бомбардиров. Вместе с Луисом Суаресом они забили 11 мячей и делят 3-е место в гонке голеадоров.

К слову, ранее Роналду обновил бомбардирский рекорд чемпионата Саудовской Аравии.

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