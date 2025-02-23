Месси и четыре украинца: за океаном стартовала МЛС (видео)

В США и Канаде стартовал юбилейный, 30-й сезон Major League Soccer (МЛС). Впервые в одной лиге с Лионелем Месси будут играть сразу четверо отечественных футболистов.

Первые матчи были сыграны в ночь на 23 февраля. В частности, стартовал главный фаворит и наиболее раскрученный клуб чемпионата - "Интер Майами" с аргентинцем Месси и рядом других звезд в составе.

В дебютном матче сезона звездный коллектив едва не потерпел поражение от "Нью-Йорк Сити". Спас, конечно, Месси - сам не отличился, но отдал два ассиста. Сначала, на 5-й минуте аргентинец помог забить Авилесу - "Интер" открыл счет. А затем, уже в компенсированное время, на 90+10-й минуте, когда клуб из Майами "горел" - 1:2, Месси отдал передачу на ход Мартинесу, а тот перебросил вратаря. В итоге - 2:2.

Из украинцев пока на поле выходил только Евгений Чеберко из "Коламбус Крю". Он начал матч в стартовом составе и сыграл все 90 минут против "Чикаго Файр". Команда нашего легионера победила - 4:2.

"Остин" Александра Сватка с минимальным счетом переиграл "Канзас-Сити" (1:0). Украинец был в заявке, но на поле не вышел. В то же время Артем Смоляков из "Лос-Анджелеса" и Геннадий Синчук из "Монреаля", переехавшие за океан только этой зимой, в заявки своих команд не попали. "Лос-Анджелес" на старте победил "Миннесоту" (1:0), а "Монреаль" уступил "Атланте" (2:3).

Евгений Чеберко (фото: instagram.com/cheber98)

Украинцы в МЛС: что известно

Старожилом лиги среди отечественных футболистов является защитник Чеберко. Бывший игрок "Днепра" и луганской "Зари" выступает за океаном с лета 2023 года. За "Коламбус Крю" он уже провел 51 матч во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В дебютном сезоне украинец со своей командой стал победителем МЛС.

Сваток играет за "Остин" с лета прошлого года. Защитник сборной Украины провел в лиге шесть матчей и результативными действиями пока не отметился.

Смоляков, за которого "Лос-Анджелес" заплатил житомирскому "Полесью" 2 миллиона евро, и Синчук, который перебрался в "Монреаль" из харьковского "Металлиста" за 5 миллионов, пока ждут своих дебютов. Впрочем, относительно последнего, есть большая вероятность, что за океаном он долго не задержится. 18-летний футболист, скорее всего, уже летом переедет в итальянскую "Болонью", у которой с "Монреалем" один владелец.

Регулярный сезон МЛС продлится до 19 октября с перерывом на время клубного чемпионата мира, который в июне-июле пройдет в США. После лигового этапа лучшие коллективы в плей-офф разыграют звание сильнейшего.

Из "украинских" команд среди претендентов на победу - "Лос-Анджелес" и "Коламбус". Для "Остина" и "Монреаля" выход в плей-офф уже станет успехом.