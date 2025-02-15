Четвертый украинец в МЛС: как Жиру получил одноклубника из Житомира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт калифорнийской команды.

Речь об Артеме Смолякове - 21-летнем защитнике, в последнее время защищавшем цвета житомирского "Полесья".

Сообщается, что украинский легионер заключил соглашение с американцами до конца 2028 года с возможностью продления еще на один сезон. Об условиях трансфера официальные источники умалчивают. Однако по данным Transfermarkt, "Полесье" получило за своего игрока 2 миллиона евро. Житомирский клуб провел очень выгодную финансовую операцию, ведь в июне 2023 года он заплатил "Ингульцу" из Петрово за переход футболиста 150 тысяч евро.

Новый клуб Смолякова был основан всего десять лет назад. Но уже имеет немало достижений на уровне МЛС. В 2022-м стал победителем лиги. Кроме того, трижды выигрывал свою конференцию - в том числе и в прошлом году, но вылетел в полуфинале плей-офф, уступив "Сиэтлу".

В составе команды выступают звездные французские ветераны: 38-летние чемпионы мира-2018 - нападающий Оливье Жиру и вратарь Уго Льорис. Также в составе бразилец Марлон, который поиграл в УПЛ за донецкий "Шахтер", но покинул "горняков" после полномасштабного вторжения.

Смоляков стал четвертым украинцем в североамериканском чемпионате. Ранее, в конце января этого года к составу "Монреаля" присоединился вингер харьковского "Металлиста" Геннадий Синчук. Летом 2024-го, сразу после чемпионата Европы защитник "Днепра-1" Александр Сваток перешел в "Остин". А старожилом является бывший защитник "Днепра" и луганской "Зари" Евгений Чеберко, который играет за "Коламбус Крю" с лета и 2023-го и стал чемпионом МЛС.

Кто такой Артем Смоляков

Родился в Горловке Донецкой области. Воспитанник "Днепра". Однако дебютировал в УПЛ 22 ноября 2021 года в составе "Ингульца".

С июля 2023 года выступал за "Полесье". В составе житомирской команды провел 43 поединка во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Игрок молодежной сборной Украины. Свой первый матч за команду U-21 провел в 2023 году в товарищеской игре против Германии. Всего сыграл за сборную в десяти матчах, в частности помог "сине-желтым" квалифицироваться на молодежное Евро-2025.