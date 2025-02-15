ua en ru
Сб, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Четвертый украинец в МЛС: как Жиру получил одноклубника из Житомира

Лос-Анджелес, Суббота 15 февраля 2025 12:54
UA EN RU
Четвертый украинец в МЛС: как Жиру получил одноклубника из Житомира Фото: Артем Смоляков в игре за "Полесье" (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Клуб североамериканской Major League Soccer (МЛС) "Лос-Анджелес" объявил о трансфере футболиста молодежной сборной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт калифорнийской команды.

Речь об Артеме Смолякове - 21-летнем защитнике, в последнее время защищавшем цвета житомирского "Полесья".

Сообщается, что украинский легионер заключил соглашение с американцами до конца 2028 года с возможностью продления еще на один сезон. Об условиях трансфера официальные источники умалчивают. Однако по данным Transfermarkt, "Полесье" получило за своего игрока 2 миллиона евро. Житомирский клуб провел очень выгодную финансовую операцию, ведь в июне 2023 года он заплатил "Ингульцу" из Петрово за переход футболиста 150 тысяч евро.

Четвертый украинец в МЛС: как Жиру получил одноклубника из Житомира

Новый клуб Смолякова был основан всего десять лет назад. Но уже имеет немало достижений на уровне МЛС. В 2022-м стал победителем лиги. Кроме того, трижды выигрывал свою конференцию - в том числе и в прошлом году, но вылетел в полуфинале плей-офф, уступив "Сиэтлу".

В составе команды выступают звездные французские ветераны: 38-летние чемпионы мира-2018 - нападающий Оливье Жиру и вратарь Уго Льорис. Также в составе бразилец Марлон, который поиграл в УПЛ за донецкий "Шахтер", но покинул "горняков" после полномасштабного вторжения.

Смоляков стал четвертым украинцем в североамериканском чемпионате. Ранее, в конце января этого года к составу "Монреаля" присоединился вингер харьковского "Металлиста" Геннадий Синчук. Летом 2024-го, сразу после чемпионата Европы защитник "Днепра-1" Александр Сваток перешел в "Остин". А старожилом является бывший защитник "Днепра" и луганской "Зари" Евгений Чеберко, который играет за "Коламбус Крю" с лета и 2023-го и стал чемпионом МЛС.

Четвертый украинец в МЛС: как Жиру получил одноклубника из Житомира

Кто такой Артем Смоляков

Родился в Горловке Донецкой области. Воспитанник "Днепра". Однако дебютировал в УПЛ 22 ноября 2021 года в составе "Ингульца".

С июля 2023 года выступал за "Полесье". В составе житомирской команды провел 43 поединка во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Игрок молодежной сборной Украины. Свой первый матч за команду U-21 провел в 2023 году в товарищеской игре против Германии. Всего сыграл за сборную в десяти матчах, в частности помог "сине-желтым" квалифицироваться на молодежное Евро-2025.

Ранее звездный новичок забил первый гол за "Шахтер" эффектным ударом.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Футбол
NEWS
Россия за сутки потеряла почти 1200 солдат и 59 артсистем: данные Генштаба ВСУ
Россия за сутки потеряла почти 1200 солдат и 59 артсистем: данные Генштаба ВСУ
DAILY
Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта