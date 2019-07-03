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Збірна Бразилії вперше за 12 років вийшла у фінал Кубка Америки

Новини » Спорт    03.07.2019 - 09:11
Збірна Бразилії вперше за 12 років вийшла у фінал Кубка Америки
Фото: збірна Бразилії в 1/2 фіналу Кубка Америки-2019 (twitter.com/CopaAmerica)

Другий фіналіст визначиться в ніч на четвер

Збірна Бразилії обіграла команду Аргентини в 1/2 фіналу Кубка Америки-2019 з рахунком 2:0. Про це повідомляється на сайті турніру.

По м'ячу на свій рахунок записали Габріел Жезус і Роберто Фірміно.

Таким чином, "пентакампеони" вийшли у фінал турніру вперше за 12 років. У 2007 році Бразилія розгромила у вирішальному матчі Аргентину (3:0) і в трьох наступних розіграшах жодного разу не доходила до півфіналу Кубка Америки.

У фіналі Кубка Америки-2019 команда Титі зустрінеться з переможцем пари Чилі - Перу, який відбудеться в ніч на четвер, 4 липня. Аргентина візьме участь в матчі за 3 місце.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є збірна Чилі.

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