Збірна Бразилії вперше за 12 років вийшла у фінал Кубка Америки

Фото: збірна Бразилії в 1/2 фіналу Кубка Америки-2019 (twitter.com/CopaAmerica)

Другий фіналіст визначиться в ніч на четвер

Збірна Бразилії обіграла команду Аргентини в 1/2 фіналу Кубка Америки-2019 з рахунком 2:0. Про це повідомляється на сайті турніру.

По м'ячу на свій рахунок записали Габріел Жезус і Роберто Фірміно.

Таким чином, "пентакампеони" вийшли у фінал турніру вперше за 12 років. У 2007 році Бразилія розгромила у вирішальному матчі Аргентину (3:0) і в трьох наступних розіграшах жодного разу не доходила до півфіналу Кубка Америки.

Se mantém invicto! O Brasil nunca perdeu em casa contra a Argentina em jogos não amistosos: 9 vitórias e 2 empates. #CopaAmerica pic.twitter.com/Gz2X3bptSS — Copa América (@CopaAmerica) July 3, 2019

У фіналі Кубка Америки-2019 команда Титі зустрінеться з переможцем пари Чилі - Перу, який відбудеться в ніч на четвер, 4 липня. Аргентина візьме участь в матчі за 3 місце.

O Brasil venceu a Argentina e é finalista da @CONMEBOL #CopaAmerica! Qual seleção enfrentará na final? vs. pic.twitter.com/vPupQZ5Mjl — Copa América (@CopaAmerica) July 3, 2019

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є збірна Чилі.