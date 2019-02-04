Мессі пропустив тренування "Барселони" перед матчем з "Реалом"

Форвард травмувався на грі з "Валенсією"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил утреннюю тренировку команды, сообщает sport.es.

Таким образом, под еще большим сомнением оказывается его участие в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с "Реалом", который состоится в среду, 6 февраля, на "Камп Ноу".

Месси получил травму в игре чемпионата Испании с "Валенсией" (2:2), в которой оформил дубль. Аргентинец получал помощь от медицинского персонала на протяжении пяти минут, но смог доиграть поединок.

В то же время испытывавший проблемы со здоровьем нападающий "Барселоны" Усман Дембеле вернулся к тренировкам.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лионель забил 21 гол и отдал 10 результативных передач в 20 матчах. В Кубке страны в активе аргентинского форварда 2 мяча и 2 голевых паса в 2 встречах.

Напомним, уругвайский форвард "Барселоны" Луис Суарес вошел в историю каталонской команды.