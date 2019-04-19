Мессі визнаний кращим гравцем матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

УЄФА оголосив ім'я футболіста, який був визнаний кращим футболістом тижня за результатами матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Як повідомляється в Twitter турніру, ним став нападник "Барселони" Ліонель Мессі, який оформив дубль в матчі з "Манчестер Юнайтед".

Серед претендентів на цю нагороду також були: захисник "Аякса" Матейсен де Лігт, форвард "Тоттенхем Хотспур" Сон Хин Мін і нападник "Ліверпуля" Роберто Фірміно.

На цьому тижні в Лізі Де Лігт забив переможний гол у грі з "Ювентусом" на рахунку Сон Хин Міна дубль у ворота "Манчестер Сіті", а в активі Фірміно точний удар у зустрічі з "Порту".

Нагадаємо, нападник "Ліверпуля" Роберто Фірміно був визнаний кращим гравцем минулого тижня в Лізі чемпіонів.