Мессі перевершив Роналду за кількістю голів на клубному рівні

Аргентинський нападник каталонської "Барселони" Ліонель Мессі обійшов португальського форварда туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду за кількістю голів на клубному рівні. Про це інформує AS.

Напередодні Мессі оформив дубль в матчі 11 туру іспанської Прімери проти "Реал Вальядолід" (5:1).

У підсумку на рахунку Ліонеля 608 голів на клубному рівні. Для цього аргентинцеві знадобилося 695 матчів. Кріштіану Роналду у свою чергу забив 606 голів за 813 ігор.

Таким чином, у 32 роки Мессі вже вдалося перевершити цифру португальця, який на два роки старше. Крім того, він зробив це в набагато меншій кількості ігор.

Однак Кріштіану поки випереджає Лео за голами у складі збірних: 95 голів в 162 матчах за Португалію у Роналду, 68 м'ячів в 136 іграх за Аргентину у Мессі.

У поточному сезоні Ліонель Мессі забив 5 голів за 8 матчів у всіх турнірах у складі "Барселони", при цьому пропустивши старт чемпіонату через травму. На рахунку Роналду в нинішньому сезоні 10 ігор і також 5 забитих м'ячів за "Юве".

Нагадаємо, Мессі отримав звання кращого гравця 2019 року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Ця нагорода стала шостою для аргентинського форварда. У Кріштіану Роналду також було п'ять трофеїв ФІФА. Таким чином, Мессі обійшов португальця за цим індивідуальним титулом.