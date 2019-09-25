Мессі отримав травму у першому матчі сезону в стартовому складі "Барселони"

Форвард каталонської "Барселони" Ліонель Мессі може не зіграти в суботньому поєдинку чемпіонату Іспанії проти "Хетафе". Про це повідомляє sport.es.

Аргентинський нападник пройде медобстеження, за результатами якого буде прийнято рішення.

Напередодні під час домашнього матчу в рамках 6 туру Прімери з "Вільярреалом" (2:1) Ліонель відчув м'язовий дискомфорт в лівому стегні і по ходу другого тайму був замінений на вінгера Усмана Дембеле. Для француза, який пропустив початок чемпіонату через травму, це перша гра в сезоні.

У цій грі 32-річний аргентинець вперше вийшов в стартовому складі "Барси" в поточному сезоні. У двох попередніх іграх він виходив на заміну у других таймах.

Нагадаємо, що нападник пропустив початок сезону через травму литкового м'яза, яку отримав під час літнього передсезонного турніру.

"Барселона" з 10 очками посідає четверту сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги.

Раніше президент каталонської "Барселони" Хосеп Марія Бартомеу заявив, що каталонцям потрібно готуватися до часу, коли капітан команди Ліонель Мессі завершить кар'єру. Він також розповів, яким бачить майбутнє клубу без аргентинського форварда.