Мессі побив рекорд за кількістю перемог в складі "Барселони"

Чергове досягнення аргентинця в клубі

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд клуба по количеству побед. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Аргентинец оформил хет-трик в матче 28 тура чемпионата Испании с "Бетисом" (4:1). Таким образом он вышел на первое место в истории клуба по количеству побед - 477 выигрышей в 674 матчах. Он превзошел достижение Хави, на счету которого 476 побед в 767 играх.

31-летний Месси в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах Ла Лиги, в которых стал автором 29 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2021 года.

"Барселона" с 66 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры. От находящегося на второй строчке "Атлетико" каталонцев отделяет 10 очков.

Напомним, также Месси является самым титулованным игроком "Барселоны" в истории клуба.