ua en ru
Вт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Месси получит "Золотой мяч-2023" и войдет в историю: что известно

Майами, Вторник 17 октября 2023 12:49
UA EN RU
Месси получит "Золотой мяч-2023" и войдет в историю: что известно Фото: Лионель Месси настроен пополнить коллекцию призов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Инсайдеры прочат нападающему американского "Интера Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси очередной "Золотой мяч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.es.

36-летний аргентинец получит восьмой в карьере приз от культового издания France Football. Церемония награждения "Золотым мячом" намечена на 30 октября в Париже.

Месси обеспечил статус фаворита на главную индивидуальную футбольную награду победой на ЧМ-2022. Аргентинского нападающего признали лучшим игроком турнира. Статистика ветерана на Мундиале – 7 матчей, 7 голов, 3 ассиста. Зато в составе французского ПСЖ он выиграл титул Лиги 1.

В прошлом году "Золотой мяч" получил Карим Бензема. В голосовании французский форвард обошел Садьо Мане ("Ливерпуль") и Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити"). Месси в свою очередь даже не попал в список претендентов на награду.

Лионель Месси в 2023 году

Сезон 2022/23 аргентинец провел в составе французского "Пари Сен-Жермена". За парижан нападающий отыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал 20 результативных передач.

Летом Месси подписал с "Интером Майами" контракт на 2,5 года. Флоридцы будут платить аргентинцу 50-60 млн долларов за сезон. Вместе с нападающим лавы "цапель" пополнили экс-партнеры Месси в "Барселоне" Альба и Бускетс. Они привели "Интер Майами" к победе в Кубке лиг США и Мексики.

Со сборной Аргентины Месси стартовал в квалификации к ЧМ-2026. В первом туре отбора он забил единственный мяч в противостоянии с Эквадором (1:0). Гол со штрафного позволил догнать англичанина Бекхэма в списке рекордсменов стандартов.

К слову, ранее вспомнили вручение "Золотого мяча-2003" без Роналду в списке претендентов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Месси Золотой мяч
NEWS
Британская разведка оценила способность российской армии захватить Авдеевку
Британская разведка оценила способность российской армии захватить Авдеевку
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока