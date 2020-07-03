Мессі має намір покинути "Барселону" у 2021 році

Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)

Аргентинець призупинив переговори щодо нового контракту

Нападник і капітан "Барселони" Ліонель Мессі збирається піти з клубу після закінчення контракту в червні 2021 року. Останні події змусили форварда припинити переговори про продовження угоди.

Про це повідомляє Cadena SER.

За інформацією радіостанції, аргентинець повідомив найближчим людям в роздягальні "синьо-гранатових", що не хоче стати проблемою для клубу. Зазначається, що Мессі втомився від постійних витоків про внутрішні справи клубу, а також від того, що його постійно звинувачують в невдачах команди.

Нинішня угода форварда з каталонським клубом розрахована до літа 2021 року.

Мессі є вихованцем "Барселони" і виступає за основну команду з 2004 року. Разом з клубом аргентинець виграв десять чемпіонських титулів і шість Кубків Іспанії, а також чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів.

Він є шестиразовим володарем "Золотого м'яча", який вручається кращому гравцеві світу за підсумками сезону. За кількістю нагород аргентинець вийшов на перше місце.

Також Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вшосте визнала Ліонеля найкращим гравцем року.

Крім того, Мессі є найтитулованішим гравцем "Барселони" в історії клубу.

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Автор: Вера Олейник