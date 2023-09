"Мститель" в арсенале Украины. Главное о ЗРК Avenger и как его используют ВСУ

Министерство обороны США направит очередной пакет военной помощи на 325 млн долларов. Помимо кассетных боеприпасов DPICM, противотанкового оружия, ракет для HIMARS, патронов и автомобильной техники, в него войдут средства для укрепления противовоздушной обороны Украины.

В частности, пулеметы 50-мм калибра для борьбы с вражескими беспилотниками и ракеты AIM-9M, которые являются боеприпасами для систем ПВО NASAMS, а также могут запускаться с боевой авиации. Подробнее о них читайте в недавней публикации РБК-Украина "Ракеты против "шахедов". Как ВСУ могут применять AIM-9 и почему не обязательно ждать F-16".

Кроме того, в американский пакет вошла партия с неназванным количеством ЗРК Avenger. Причем это далеко не первая поставка. Известно, что Avenger применяются в Украине как минимум с весны 2023 года, и за это время успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Фото: ЗРК Avenger снова вошли в пакет военной помощи для Украины (facebook.com/UALandForces)

По данным Foreign Policy, украинская сторона подавала запросы на них с октября 2022 года. Когда столкнулась с массированными атаками на объекты энергетической инфраструктуры по несколько раз в неделю. О передаче первых четырех комплексов советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил 10 ноября.

С тех пор Avenger время от времени появляются в новых пакетах.

Система противовоздушной обороны Avenger (с английского "мститель) является совместным продуктом компаний Boeing и General Electric. Первая разработала собственно сам зенитно-ракетный комплекс, вторая - шасси.

Была представлена в 1990 году и с тех пор стоит на вооружении Армии и Корпуса морской пехоты США. Зарубежные операторы - Бахрейн, Египет, Ирак, Саудовская Аравия, Тайвань, Чили и Украина.

Avenger обеспечивает противовоздушную оборону малой дальности - до 5,5 км. Способен защитить от крылатых ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов на высотах менее 4 км как на встречных курсах, так и вдогонку.

Зенитно-ракетный комплекс установлен на многоцелевой автомобиль повышенной проходимости HMMWV. Имеет два контейнера по четыре ракеты Stinger, свою радиолокационную станцию и 12,7-мм пулемет Browning M2. За счет встроенного тепловизора операторы могут выявлять воздушные цели в любое время суток и при любой погоде.

Фото: Avenger являются разработкой конца 1980-х годов (facebook.com/UALandForces)

Основные характеристики:

Что касается вооружений, то ракеты Stinger имеют прицельную дальность от 200 до 4500 м. Пулемет способен стрелять со скоростью до 1200 выстрелов в минуту. В работе ЗРК используются такие системы наведения, как оптический прицел, лазерный дальномер и инфракрасная головка самонаведения самих ракет.

Avenger имеет три основные модификации: базовая, STC и Up-Gun. Базовая оснащена турелью, установленной на тяжелом HMMWV, две пусковые установки для Stinger и возможностью подключения к системе контроля воздушного управления, командования и разведки FAAD C3I.

Модификация STC позволяет выбирать цель с дисплея на консоли таргетинга и автоматически поворачивать турель в сторону цели без вмешательства наводчика. Временная версия Up-Gun появилась в 2005 году для миссии в Ираке, когда для дополнительной защиты от наземных атак вместо одного из ракетных контейнеров устанавливался дополнительный пулемет.

Запрос на высокомобильные ЗРК Avenger украинская сторона подавала осенью 2022 года. Тогда подобные средства были крайне необходимы для защиты критической инфраструктуры от российских крылатых ракет и дронов Shahed.

Но как подчеркивали аналитики профильного портала Defence Express, помимо способности поражать цели из пулемета и противоракетами, есть еще одна важная особенность, которая может сыграть важную роль в будущей победе над Россией. Речь идет о передовой системе управления огнем. Благодаря ей можно не только выбирать цели для ведения огня, но и обмениваться данным целеуказания с другими средствами ПВО.

Фото: ЗРК Avenger на вооружении Украины (facebook.com/UALandForces)

Кроме того, в американской армии Avenger предназначены для противовоздушного прикрытия сухопутных войск на марше и защите позиций комплексов противоракетной обороны Patriot. Поэтому не исключено, что в зависимости от приоритета Вооруженные силы Украины тоже будут применять их для таких задач.

Хотя с учетом угрозы активизации ударов по энергетике осенью и зимой, очевидно, в первую очередь Avenger будут прикрывать определенные объекты. Об этом говорил и командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, рассказывая о комплексах на боевом дежурстве в Северной операционной зоне.

"Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений Сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах", - подчеркивал он.

Впервые в Украине системы Avenger засветились в марте 2023 года. Тогда на странице проекта Ukraine Weapons Tracker в Twitter появилось видео с одним самоходным ЗРК и украинскими военными. Сообщалось, что машины были доставлены из США в немецкий порт в Бремергафене в середине февраля. По состоянию на март Украина должна была получить 12 единиц.

#Ukraine: The first video of the recently delivered American AN/TWQ-1 Avenger short-range air-defense system in service with the Ukrainian army.



In total Ukraine will receive 12 of these vehicles from the United States. pic.twitter.com/1Kivu2zG8F