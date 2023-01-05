Жителей Ивано-Франковской области предупредили о взрывах

В четверг, 5 января, в Ивано-Франковской области будут раздаваться взрывы. Тревоги объявлено не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской области Светланы Онищук.
"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь", - предупредила она.
По ее словам, это военные будут проводить учения.
Во время массированной атаки РФ на Украину в четверг, 29 декабря, одна из ракет попала в дом в одном из сел Ивано-Франковской области.
Также российские оккупанты попали в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. Возник пожар.
Как сообщалось, в субботу, 31 декабря, в Ивано-Франковской области также раздавались взрывы. Местных жителей просили не беспокоиться. Были обезврежены остатки ракеты, которая 29 декабря попала в жилой дом в Тлумацкой общине.
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