Жителей Ивано-Франковской области предупредили о взрывах

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь", - предупредила она.

По ее словам, это военные будут проводить учения.

Атака на Ивано-Франковскую область 29 декабря

Во время массированной атаки РФ на Украину в четверг, 29 декабря, одна из ракет попала в дом в одном из сел Ивано-Франковской области.

Также российские оккупанты попали в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. Возник пожар.