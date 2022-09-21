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Жители освобожденных территорий получат помощь: названы условия

Фото: жители освобожденных территорий Харьковской области получают разовую денежную помощь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Жители освобожденных территорий Харьковской области получают разовую денежную помощь в размере 1200 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Вместе с Красным Крестом мы начали осуществлять первые выплаты наличными. Каждый ребенок и пожилой человек получит по 1200 грн безвозвратной помощи. На этот проект может быть привлечено полумиллиарда гривен. Делаем все, чтобы люди как можно быстрее их получили", - сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Всего планируется выплатить пособие почти 200 тысячам человек. В случае необходимости Международный Комитет Красного Креста и другие партнеры Общества Красного Креста обещают обеспечить необходимый объем дополнительного финансирования.

Список лиц составляет соответствующая тергромада и передает ОВА. Выплаты производит "Укрпочта".

Куда звонить

  • обращайтесь в Минреинтеграцию на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам: 15-48
  • звоните на горячую линию уполномоченного по ВПЛ: +38 (066) 813 62 39.

Как сообщалось, переселенцы, не получившие выплаты, смогут повторно оформить заявку в помощь. Соответствующее решение было принято правительством.

Кроме того, дети в семьях, пострадавших от войны в Украине, смогут получить еще одну выплату. На такие цели выделяет средства одна из благотворительных организаций.

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харков