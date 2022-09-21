Жители освобожденных территорий получат помощь: названы условия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

"Вместе с Красным Крестом мы начали осуществлять первые выплаты наличными. Каждый ребенок и пожилой человек получит по 1200 грн безвозвратной помощи. На этот проект может быть привлечено полумиллиарда гривен. Делаем все, чтобы люди как можно быстрее их получили", - сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Всего планируется выплатить пособие почти 200 тысячам человек. В случае необходимости Международный Комитет Красного Креста и другие партнеры Общества Красного Креста обещают обеспечить необходимый объем дополнительного финансирования.

Список лиц составляет соответствующая тергромада и передает ОВА. Выплаты производит "Укрпочта".

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