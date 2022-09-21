Жители освобожденных территорий получат помощь: названы условия

Жители освобожденных территорий Харьковской области получают разовую денежную помощь в размере 1200 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Вместе с Красным Крестом мы начали осуществлять первые выплаты наличными. Каждый ребенок и пожилой человек получит по 1200 грн безвозвратной помощи. На этот проект может быть привлечено полумиллиарда гривен. Делаем все, чтобы люди как можно быстрее их получили", - сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Всего планируется выплатить пособие почти 200 тысячам человек. В случае необходимости Международный Комитет Красного Креста и другие партнеры Общества Красного Креста обещают обеспечить необходимый объем дополнительного финансирования.
Список лиц составляет соответствующая тергромада и передает ОВА. Выплаты производит "Укрпочта".
Как сообщалось, переселенцы, не получившие выплаты, смогут повторно оформить заявку в помощь. Соответствующее решение было принято правительством.
Кроме того, дети в семьях, пострадавших от войны в Украине, смогут получить еще одну выплату. На такие цели выделяет средства одна из благотворительных организаций.
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