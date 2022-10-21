Жители Волыни могли слышать взрывы: что происходит

Звуки взрывов, которые в пятницу, 21 октября, могли слышать жители Волыни, связаны с плановыми учениями военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

Отметим, что информация была опубликована главой Волынской ОВА до объявления воздушной тревоги.

Также Погуляйко призвал жителей сохранять спокойствие и не распространять информацию, которую может использовать враг.

"Звуки взрывов, которые слышали жители Волыни - это плановые учения военных", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Ивано-Франковской области могут быть слышны взрывы из-за проведения учебных стрельб наших военных.

Также о возможных звуках взрывов предупредили в Киевской ОВА. Там отметили, что они могут быть связаны с учениями саперов.

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