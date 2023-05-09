Жители шести прифронтовых областей остаются без света, - Минэнерго

Часть потребителей в шести областях остается без света из-за повреждений, вызванных обстрелами российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Подчеркнем, что энергетическая инфраструктура не получила повреждений из-за массированного обстрела крылатыми ракетами, который захватчики осуществили на рассвете 9 мая.

Отмечается, что вечером 8 мая, при осмотре специалистами Оператора ГТС территории предприятия, в нерабочей зоне обнаружили обломок взрывоопасного предмета. Устройство не повреждено, угрозы для стабильного функционирования системы нет.

При этом россияне продолжают террор прифронтовых территорий. Без электричества остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Однако энергетики продолжают работу по возобновлению энергоснабжения. За сутки удалось вернуть свет для 21,5 тысяч потребителей. Большинство из них - это абоненты в Запорожской и Херсонской областях.

Энергетическая система работает стабильно, без ограничений мощности.

Напомним, сегодня ночью россияне выпустили по Украине 25 ракет морского и воздушного базирования "Калибр" и Х-101/Х-555, 23 из которых уничтожили силы ПВО.

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