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Жители Донецкой области могут бесплатно эвакуироваться на запад: куда обращаться

Пятница 03 мая 2024 21:34
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Жители Донецкой области могут бесплатно эвакуироваться на запад: куда обращаться Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Жители Покровского района Донецкой области со 2 мая могут бесплатно эвакуироваться в Волынскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Донецкую ОВА.

"Из-за постоянных обстрелов и террора мирного населения со стороны РФ жители Донбасса вынуждены покидать родные дома и эвакуироваться в более безопасные регионы", - сказано в сообщении.

Следует отметить, что следующий эвакуационный рейс в Волынскую область запланирован на 10 мая. А сама эвакуация производится бесплатно.

Для предварительной записи желающие должны оставить заявку, позвонив по номеру "горячей линии": 098 890 33 18.

Для эвакуации тяжело больных и людей с инвалидностью действуют номера: 0800332614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.

Эвакуация из Донецкой области

В конце прошлого года власти приняли решение об эвакуации из населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов.

А уже в 2024 году из населенных пунктов Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей. В конце февраля оттуда были вывезены все дети .

О том, где в Украине проводится обязательная эвакуация и что предлагают переселенцам – читайте в материале РБК-Украина.

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эвакуация Донецкая область Война в Украине
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