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Мешканці Донецької області можуть безкоштовно евакуюватися на захід: куди звертатися

П'ятниця 03 травня 2024 21:34
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Мешканці Донецької області можуть безкоштовно евакуюватися на захід: куди звертатися Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Жителі Покровського району, що у Донецькій області, з 2 травня можуть безкоштовно евакуюватися до Волинської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку ОВА.

"Через постійні обстріли та терор мирного населення з боку РФ мешканці Донеччини вимушені покидати рідні домівки та евакуюватись до більш безпечних регіонів", - сказано у повідомленні.

Зауважимо, що наступний евакуаційний рейс до Волинської області заплановано на 10 травня. А сама евакуація здійснюється безкоштовно.

Для попереднього запису охочі мають залишити заявку, зателефонувавши на номер "гарячої лінії": 098 890 33 18.

Для евакуації тяжко хворих і людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.

Евакуація з Донецької області

Наприкінці минулого року владою було прийнято рішення щодо евакуації з населених пунктів Бахмутського та Покровського районів.

А вже у 2024 році з населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей. Наприкінці лютого звідти було вивезено всіх дітей.

Про те, де в Україні проводиться обов'язкова евакуація та що пропонують переселенцям - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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