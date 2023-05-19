Жительница Одессы призывала поддерживать россиян. СБУ объявила ей подозрение

Жительница Одессы в социальных сетях призвала людей поддерживать россиян. Правоохранители обнаружили и объявили ей подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УСБУ в Одесской области .

"Женщина активно призывала в соцсетях к поддержке окупантов, а также оправдывала их военные преступления. Имея пророссийские настроения, она распространяла публикации, направленные на дискредитацию государственных органов власти и Силы обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась местная жительница. Деструктивный контент агитатор брала из российских сообществ и пропагандистских интернет-ресурсов.

Во время обыска по местам жительства правоохранители изъяли мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности. Ей объявили подозрение в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.