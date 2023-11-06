ua en ru
Пн, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жительница Херсона помогала РФ проводить "референдум". Ее задержали и отправили в СИЗО

Херсонская область, Понедельник 06 ноября 2023 16:46
UA EN RU
Жительница Херсона помогала РФ проводить "референдум". Ее задержали и отправили в СИЗО Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительницу Херсона, которая в том году помогала оккупантам проводить незаконный "референдум" в регионе, задержали. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Детали дела

По данным следствия, подозреваемая добровольно пошла на сотрудничество с российскими захватчиками. Она участвовала в организации и проведении так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединения к РФ временно оккупированной территории Херсонской области.

С 23 по 27 сентября 2022 года как член незаконно созданной "УИК" женщина обходила дома жителей поселка Зимовник Херсонской городской общины и собирала голоса, требуя от них поставить нужную отметку в бюллетенях.

Жительница Херсона помогала РФ проводить &quot;референдум&quot;. Ее задержали и отправили в СИЗО

Фото: Женщина (facebook.com/pho.gov.ua)

После завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени военным РФ для дальнейшей фальсификации результатов так называемого "голосования".

Что ей грозит

Правоохранители разоблачили женщину на освобожденных территориях во время стабилизационных мероприятий в Херсонской области.

Прокуратура сообщила ей о подозрении в коллаборационной деятельности. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

По ходатайству прокурора подозреваемой избрана мера пресечения - содержание под стражей.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 г. на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

В апреле в Херсонской области задержала женщина, которая помогала РФ проводить "референдум".

В мае сообщалось, что мужчина помогал оккупантам проводить "референдум" в Херсонской области. Его приговорили к 5 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Херсонская область Война в Украине
NEWS
РФ ночью запустила по Украине четыре вида ракет и "Шахеды": как ПВО отразила удар с юга
РФ ночью запустила по Украине четыре вида ракет и "Шахеды": как ПВО отразила удар с юга
DAILY
Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику