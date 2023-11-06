Жительница Херсона помогала РФ проводить "референдум". Ее задержали и отправили в СИЗО

Жительницу Херсона, которая в том году помогала оккупантам проводить незаконный "референдум" в регионе, задержали. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру .

Детали дела

По данным следствия, подозреваемая добровольно пошла на сотрудничество с российскими захватчиками. Она участвовала в организации и проведении так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединения к РФ временно оккупированной территории Херсонской области.

С 23 по 27 сентября 2022 года как член незаконно созданной "УИК" женщина обходила дома жителей поселка Зимовник Херсонской городской общины и собирала голоса, требуя от них поставить нужную отметку в бюллетенях.

Фото: Женщина (facebook.com/pho.gov.ua)

После завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени военным РФ для дальнейшей фальсификации результатов так называемого "голосования".

Что ей грозит

Правоохранители разоблачили женщину на освобожденных территориях во время стабилизационных мероприятий в Херсонской области.

Прокуратура сообщила ей о подозрении в коллаборационной деятельности. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

По ходатайству прокурора подозреваемой избрана мера пресечения - содержание под стражей.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 г. на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

В апреле в Херсонской области задержала женщина, которая помогала РФ проводить "референдум".

В мае сообщалось, что мужчина помогал оккупантам проводить "референдум" в Херсонской области. Его приговорили к 5 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.